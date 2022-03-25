Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Следует отметить, что получить помощь могут те, кто потерял работу из-за войны, или те, кто вынужденно покинул свои дома.
Обратите внимание Чем особенный єДокумент, который создали на время войны: в Минцифры объяснили
Более 500 тысяч украинцев получили 6 500 гривен в "єПідтримці"
По словам Лещенко, в это сложное время государство и в дальнейшем будет продолжать осуществлять выплаты пенсий, зарплат и социальных выплат.
Особое внимание уделено поддержке тех, кто из-за варварской войны потерял работу и был вынужден покинуть дома. Уже начались выплаты 6 500 гривен в рамках программы "єПідтримка". Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев,
– отметил он.
Министр финансов также подчеркнул, что все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, работают в тесной кооперации и продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения.
Как получить 6 500 гривен
- Авторизуйтесь в "Дие" и выберите услугу "єПідтримка";
- Нажмите "Получить помощь";
- Ожидайте зачисления средств.
Отметим, получить денежную выплату могут все наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.
Баник о Starlink, новых услугах в Дие и кибервойне Минцифры: смотрите видео