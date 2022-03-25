Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Следует отметить, что получить помощь могут те, кто потерял работу из-за войны, или те, кто вынужденно покинул свои дома.

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Более 500 тысяч украинцев получили 6 500 гривен в "єПідтримці"

По словам Лещенко, в это сложное время государство и в дальнейшем будет продолжать осуществлять выплаты пенсий, зарплат и социальных выплат.

Особое внимание уделено поддержке тех, кто из-за варварской войны потерял работу и был вынужден покинуть дома. Уже начались выплаты 6 500 гривен в рамках программы "єПідтримка". Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев,

– отметил он.

Министр финансов также подчеркнул, что все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, работают в тесной кооперации и продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения.

Как получить 6 500 гривен

Авторизуйтесь в "Дие" и выберите услугу "єПідтримка";

Нажмите "Получить помощь";

Ожидайте зачисления средств.

Отметим, получить денежную выплату могут все наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

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