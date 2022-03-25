Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Слід зауважити, що отримати допомогу можуть ті, хто втратив роботу через війну, або ті, хто вимушено покинув свої домівки.

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Понад 500 тисяч українців отримали 6500 гривень у "єПідтримці"

За словами Лещенка, у цей складний час держава й надалі продовжуватиме здійснювати виплати пенсій, зарплат та соціальних виплат.

Особлива увага приділена підтримці тих, хто через варварську війну втратив роботу чи був вимушений покинути домівки. Вже розпочались виплати 6 500 гривень у рамках програми "єПідтримка". Виплати отримали вже понад 500 тисяч українців,

– зазначив він.

Міністр фінансів також підкреслив, що всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну працюють у тісній кооперації та продовжують виконувати свої функції в режимі воєнного стану.

Як отримати 6500 гривень

Авторизуйтеся у "Дії" та оберіть послугу "єПідтримка";

Натисніть "Отримати допомогу";

Очікуйте зарахування коштів.

Зауважимо, отримати грошову виплату можуть всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

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