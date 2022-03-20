Деталі розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що дані формуються на основі даних, які отримують з Bank-ID.
Зауважте Пишеться історія, – Мстислав Банік про кібервійну Мінцифри, нові послуги Дії і StarLink-інтернет
Мовиться про:
- прізвище;
- ім'я по батькові;
- серію і номер паспорта;
- податковий номер тощо.
Або ж якщо людина авторизується за допомогою NFC і використовує для цього ІD-карту чи закордонний паспорт, то відповідно там міститься ця ж інформація,
– наголосив Банік.
єДокумент доступний офлайн та не прив'язаний до державних реєстрів.
Банік про Starlink, нові послуги в Дії та кібервійну Мінцифри