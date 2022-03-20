Детали рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что данные формируются на основе данных, которые получают из BankID.

Заметьте Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новых услугах Дия и StarLink-интернете

Это:

фамилия;

имя, отчество;

серия и номер паспорта;

налоговый номер и тому подобное.

Или же если человек авторизуется с помощью NFC и использует для этого SD-карту или заграничный паспорт, то соответственно там содержится эта информация,

– подчеркнул Баник.

єДокумент доступен офлайн и не привязан к государственным реестрам.

Баник о Starlink, новых услугах в Дия и кибервойне Минцифры