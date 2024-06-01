Соответствующую информацию обнародовали в телеграмм-канале Воздушных сил 1 июня в 1:41. Там призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Ночью могут быть пуски ракет с Ту-95МС

По информации украинских защитников, зафиксирована активность:

4 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья, что в Мурманской области; 2 бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс, что в Саратовской области.

Стратегические бомбардировщики совершают полет в направлении пусковых рубежей. "Об изменении обстановки сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! В мониторинговых каналах пишут, что вероятные пуски ракет могут быть после 02:00, а вхождение в воздушное пространство Украины – после 03:00.

Украину атакуют и "Шахедами"

Вечером 31 мая враг запустил по нашей стране дроны-камикадзе. По состоянию на 2:00 сохраняется угроза атаки "Шахедами" для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областей.

В 2:10 в Воздушных силах предупредили о вражеских БПЛА: