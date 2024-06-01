Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних сил 1 червня о 1:41. Там закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше Окупанти вдарили по Одесі балістикою з касетним боєприпасом: є поранені

Вночі можуть бути пуски ракет з Ту-95МС

За інформацією українських захисників, зафіксовано активність:

4 бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья, що у Мурманській області;

2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс, що у Саратовській області.

Стратегічні бомбардувальники здійснюють політ у напрямку пускових рубежів. "Про зміну обстановки повідомимо додатково", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У моніторингових каналах пишуть, що ймовірні пуски ракет можуть бути після 02:00, а входження у повітряний простір України – після 03:00.

Україну атакують і "Шахедами"

Ввечері 31 травня ворог запустив по нашій країні дрони-камікадзе. Станом на 2:00 зберігається загроза атаки "Шахедами" для Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Чернівецької та Рівненської областей.

О 2:10 у Повітряних силах попередили про ворожі БпЛА: