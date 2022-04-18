"6-й пакет санкций должен содержать нефтяное эмбарго": Кулеба поговорил с мальтийским коллегой

Дмитрий Кулеба пообщался с министром иностранных дел Мальты Яном Боргом. В частности, он отметил, что в шестом пакете санкций должно быть нефтяное эмбарго.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба продолжает заручаться поддержкой коллег по всему миру. Так, в разговоре с министром иностранных дел Мальты Яном Боргом он обсудил следующий пакет санкций.

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В шестом пакете санкций должно быть нефтяное эмбарго

Также Дмитрий Кулеба поблагодарил Мальту за поддержку пяти предварительных раундов санкций ЕС против России. В то же время, в разговоре с Яном Боргом он подчеркнул, что в будущем пакете санкций непременно должно быть нефтяное эмбарго против России.

Напомним, что 8 апреля был введен 5 пакет санкций. Он предусматривает запрет на импорт угля и другого твердого топлива, закрытие доступа в европейские порты, запрет на работу транспортных компаний из России и Беларуси, а также ряд других ограничений для финансовых учреждений и банков.

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