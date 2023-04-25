Восстановление будет происходить в рамках экспериментального проекта. Шмигаль заявил, что один из основных его принципов – это отстроить лучше, чем было.
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Какие населенные пункты будут восстанавливать в Украине
Денис Шмигал заявил, что план скорого восстановления в этом году имеет пять приоритетов. Они предполагают сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно.
Сегодня (говорится о 25 апреля – 24 Канал) правительство утверждает важное постановление в этом направлении. Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет происходить,
– рассказал украинский премьер.
По его данным, говорится о:
- Бородянке и Мощуне в Киевской области;
- Тростянце в Сумской области;
- Посад-Покровском в Херсонской области;
- Циркунах в Харьковской области;
- Ягодном в Черниговской области
Денис Шмигаль объяснил, что эти населенные пункты потерпели страшные разрушения. Однако теперь их будут восстанавливать комплексно.
"Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", – пояснил премьер.
Что рассказал премьер-министр Украины о восстановлении: смотрите видео
Денис Шмигаль заверил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов. Ведь, по словам Шмыгаля, восстановление уже продолжается по всей стране.
Этот документ – поиск наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно,
– заверил премьер.
В Украине прошел Международный саммит городов и регионов
- 20 апреля в Украине стартовал Международный саммит городов и регионов. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в фокусе внимания саммита – обеспечение защиты населения, возвращение к жизни оккупированных территорий и послевоенное восстановление. Стефанчук объяснил, что говорилось об восстановлении и развитии украинских регионов.
- На саммите присутствовали Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент Украины заявил, что саммит открывает новый уровень взаимодействия с общинами и регионами Украины и других стран-партнеров. По словам украинского лидера, благодаря такому подходу вместо руин, которые принесла Россия, мы повсюду отстроим жизнь.
- Президент также призвал международных партнеров активно сотрудничать с украинским Конгрессом местных и региональных советов по развитию новой структуры безопасности в Украине, чтобы со временем распространить этот опыт в других странах. Владимир Зеленский заверил, что инфраструктура Украины станет примером миру.
- Следует отметить, что в Международном саммите городов и регионов приняли участие более 250 представителей муниципалитетов из более чем 50 стран мира. Также на саммите были главы украинских общин, представители ассоциаций органов местного самоуправления, руководители областей и районов, нардепы, представители центральных органов исполнительной власти и международных проектов технической помощи.