Восстановление будет происходить в рамках экспериментального проекта. Шмигаль заявил, что один из основных его принципов – это отстроить лучше, чем было.

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Какие населенные пункты будут восстанавливать в Украине

Денис Шмигал заявил, что план скорого восстановления в этом году имеет пять приоритетов. Они предполагают сотни различных проектов, сотни городов и поселков, где восстановление будет происходить одновременно.

Сегодня (говорится о 25 апреля – 24 Канал) правительство утверждает важное постановление в этом направлении. Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет происходить,

– рассказал украинский премьер.

По его данным, говорится о:

Бородянке и Мощуне в Киевской области;

Тростянце в Сумской области;

Посад-Покровском в Херсонской области;

Циркунах в Харьковской области;

Ягодном в Черниговской области

Денис Шмигаль объяснил, что эти населенные пункты потерпели страшные разрушения. Однако теперь их будут восстанавливать комплексно.

"Это значит, что будут восстанавливать не отдельные здания и сооружения, а все с системным подходом, новой планировкой и полной трансформацией этих населенных пунктов", – пояснил премьер.

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Денис Шмигаль заверил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов. Ведь, по словам Шмыгаля, восстановление уже продолжается по всей стране.

Этот документ – поиск наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно,

– заверил премьер.

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