Відбудова відбуватиметься в межах експериментального проєкту. Шмигаль заявив, що один з основних його принципів – це відбудувати краще, ніж було.
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Які населені пункти відбудовуватимуть в Україні
Денис Шмигал заявив, що план швидкого відновлення цього року має п'ять пріоритетів. Вони передбачають сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно.
Сьогодні (мовиться про 25 квітня – 24 Канал) уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямі. Визначаємо шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься,
– розповів український прем'єр.
За його даними, мовиться про:
- Бородянку та Мощун у Київській області;
- Тростянець у Сумській області;
- Посад-Покровське в Херсонській області;
- Циркуни в Харківській області;
- Ягідне в Чернігівській області.
Денис Шмигаль пояснив, що ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Однак тепер їх відновлюватимуть комплексно.
"Це означає, що відновлюватимуть не окремі будівлі та споруди, а все з системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів", – пояснив прем'єр.
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Денис Шмигаль запевнив, що реалізація експериментального проєкту не значить, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Адже, за словами Шмигаля, відновлення вже триває у всій країні.
Цей документ – пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність і швидкість відновлення одночасно,
– запевнив прем'єр.
В Україні відбувся Міжнародний саміт міст і регіонів
- 20 квітня в Україні стартував Міжнародний саміт міст і регіонів. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у фокусі уваги саміту – забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій та повоєнне відновлення. Стефанчук пояснив, що мовилось про відбудову та розвиток українських регіонів.
- На саміті були присутні Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України заявив, що саміт відкриває новий рівень взаємодії з громадами та регіонами України та інших держав-партнерів. За словами українського лідера, завдяки такому підходу, замість руїн, які принесла Росія, ми всюди відбудуємо життя.
- Президент також закликав міжнародних партнерів активно співпрацювати з українським Конгресом місцевих і регіональних рад у розвитку нової структури безпеки в Україні, щоб з часом поширити цей досвід в інших країнах. Володимир Зеленський запевнив, що інфраструктура України стане прикладом для світу.
- Варто зазначити, що у Міжнародному саміті міст і регіонів взяли участь понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу. Також на саміті були голови українських громад, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, нардепи, представники центральних органів виконавчої влади та міжнародних проєктів технічної допомоги.