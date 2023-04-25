Відбудова відбуватиметься в межах експериментального проєкту. Шмигаль заявив, що один з основних його принципів – це відбудувати краще, ніж було.

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Які населені пункти відбудовуватимуть в Україні

Денис Шмигал заявив, що план швидкого відновлення цього року має п'ять пріоритетів. Вони передбачають сотні різних проєктів, сотні міст і селищ, де відновлення відбуватиметься одночасно.

Сьогодні (мовиться про 25 квітня – 24 Канал) уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямі. Визначаємо шість населених пунктів, де відновлення відбуватиметься,
– розповів український прем'єр.

За його даними, мовиться про:

  • Бородянку та Мощун у Київській області;
  • Тростянець у Сумській області;
  • Посад-Покровське в Херсонській області;
  • Циркуни в Харківській області;
  • Ягідне в Чернігівській області.

Денис Шмигаль пояснив, що ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Однак тепер їх відновлюватимуть комплексно.

"Це означає, що відновлюватимуть не окремі будівлі та споруди, а все з системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів", – пояснив прем'єр.

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Денис Шмигаль запевнив, що реалізація експериментального проєкту не значить, що відновлення не торкнеться інших населених пунктів. Адже, за словами Шмигаля, відновлення вже триває у всій країні.

Цей документ – пошук найбільш ефективних підходів, які забезпечать прозорість, ефективність, системність і швидкість відновлення одночасно,
– запевнив прем'єр.

В Україні відбувся Міжнародний саміт міст і регіонів

  • 20 квітня в Україні стартував Міжнародний саміт міст і регіонів. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що у фокусі уваги саміту – забезпечення захисту населення, повернення до життя деокупованих територій та повоєнне відновлення. Стефанчук пояснив, що мовилось про відбудову та розвиток українських регіонів.
  • На саміті були присутні Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України заявив, що саміт відкриває новий рівень взаємодії з громадами та регіонами України та інших держав-партнерів. За словами українського лідера, завдяки такому підходу, замість руїн, які принесла Росія, ми всюди відбудуємо життя.
  • Президент також закликав міжнародних партнерів активно співпрацювати з українським Конгресом місцевих і регіональних рад у розвитку нової структури безпеки в Україні, щоб з часом поширити цей досвід в інших країнах. Володимир Зеленський запевнив, що інфраструктура України стане прикладом для світу.
  • Варто зазначити, що у Міжнародному саміті міст і регіонів взяли участь понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу. Також на саміті були голови українських громад, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, нардепи, представники центральних органів виконавчої влади та міжнародних проєктів технічної допомоги.