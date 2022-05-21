6 погибших, пожар на заводе "Азот": оккупанты ударили по Северодонецку

Российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк, в частности школу, где прятались гражданские. В результате обстрелов погибли 6 человек. Также враг еще раз попал в предприятие "Азот".

Продолжаются бои в окрестностях Северодонецка

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что кафиры обстреляли школу, в подвалах которой прятались люди. В результате, два человека погибли на месте.

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Пострадавшие в результате обстрела

Два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи.

Вечером близ своего дома погибли мужчина и женщина.

Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле.

Также Гайдай сообщил о раненом в ногу волонтере, работавшем в гуманитарном штабе в Северодонецке.

Разрушение в результате обстрелов

По данным Луганской ОВА, за день в области разрушены около 50 домов.

Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, регулярно страдающих авиацией. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Привилле – 16. В Северодонецке – 5.

Россияне беспощадно обстреливают Луганщину / Фото Сергей Гайдай

Оккупанты обстреляли предприятие "Азот"

Россияне в очередной раз обстреляли предприятие "Азот" – в результате попадания занялась градирня (башня для охлаждения воды).

В настоящее время пожар ликвидирован, пламя не распространилось на рядом производственные цеха. В то же время Гайдай сообщил, что не менее горячо было в Лисичанске – там возникло возгорание бункера с углем на шахте.

Ситуация на фронтовой линии

Всего на фронте отражены 11 атак врага, уничтожены 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Сергей Гайдай подчеркнул, что украинские войска сейчас контролируют около 10% Луганской области. Российские кафиры бросили сюда буквально все силы – территорию Луганщины беспощадно обстреливают.

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