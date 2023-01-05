Город Никополь на Днепропетровщине часто страдает от обстрелов российских террористов. Одна из последних атак была 4 января. На следующий день утром глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в больнице из-за ранений в результате этого обстрела погиб 64-летний мужчина.

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Оккупанты накрывают огнем город из тяжелой артиллерии

По словам главы области, этот погибший мужчина получил ранения грудной клетки. Преимущественно россияне используют для атак по Никополю тяжелую артиллерию, разрушающую десятки домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего мужчины.

Вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар пожарные уже ликвидировали. Повреждены до 20 домов,

– отмечал Резниченко в среду.

В то же время в четверг утром он констатировал, что Никополь и вечером и ночью страдал от новых атак. Собственно, оккупанты трижды накрывали населенный пункт из "Градов", тяжелой артиллерии и направили туда по меньшей мере 30 снарядов. Из-за этого повреждены несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач. Важно, что больше людей во время ударов не пострадали.

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Кроме того, важно подчеркнуть, что в других районах Днепропетровщины ночь на 5 января прошла под звуки сирены, однако без чрезвычайных ситуаций. По состоянию на утро четверга в регионе спокойно.

Что нужно знать о Никополе Никополь имеет статус города с 1915 года, хотя основан в 1639 году. В населенном пункте при Независимой Украине проживало около 110 тысяч человек до начала полномасштабного вторжения. Площадь города составляет около 50 квадратных километров. А плотность населения – 2213 человек на квадратный километр.

Источник: Википедия

Напомним, что россияне также обстреляли Харьковщину. В частности, огнем они накрыли частный сектор города Купянска, который в сентябре 2022 года освободили Вооруженные Силы нашего государства.