Детали инцидента раскрыли росСМИ, сообщает 24 Канал. Говорят, что россияни из "Зарядья", расположенного вблизи Кремля, были эвакуированы после странного сообщения. Оно поступило на электронную почту парка.

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В письме были угрозы заминирования парка и требование перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу Елисею. Сообщили, что экстренные службы начали проверку.

Учитывая, как близко парк находится в Кремле, можно предположить, что Владимир Путин еще долго теперь не выйдет из бункера. Возможно, он с испуга уже перечислил деньги загадочному Елисею.

Тем временем в парке заявили, что причиной эвакуации стало некое "загадочное устройство".

Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с информацией о нахождении неизвестного устройства. Работники и посетители эвакуированы. Работают кинологические службы,

– заявили в парке.

Впоследствии стало известно, что доступ к парку был восстановлен. Что ж, ни дня в России без чего-то "тревожного". Берем попкорн и смотрим, что будет дальше.