Деталі інциденту розкрили росЗМІ, інформує 24 Канал. Мовиться, що росіян з "Зарядья", розташованого поблизу Кремля, евакуювали після дивного повідомлення. Воно надійшло на електронну пошту парку.

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У листі були погрози замінування парку та вимога перевести 666 мільйонів рублів 18-річному реперу Єлісєю. Повідомили, що екстрені служби почали перевірку.

Зважаючи, як близько парк розташований до Кремля, можна припустити, що Володимир Путін ще довго тепер не вийде з бункера. Можливо, він з переляку вже й перерахував гроші загадковому Єлісєю.

Тим часом у парку заявили, що причиною евакуації став якийсь "загадковий пристрій".

Доступ на територію парку тимчасово закритий у зв'язку з інформацією про знаходження невідомого пристрою. Працівників та відвідувачів евакуйовано. Працюють кінологічні служби,

– заявили у парку.

Згодом стало відомо, що доступ до парку відновили. Що ж, ні дня у Росії без чогось "тривожненького". Беремо попкорн й дивимося, що буде далі.