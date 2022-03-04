Они заявили, что "осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину". В общей сложности передадут 668 миллионов евро.
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Финансовая поддержка является частью программы ЕИБ Ukraine Solidarity Urgent Response.
Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной, и притоком беженцев,
– говорится в заявлении.
В общем, эти деньги должны пойти на:
- закупку продуктов;
- медицинское обеспечение;
- топлива для граждан
Эта поддержка поступит уже в течение нескольких дней.
Восстановить все
Кроме того, согласовали, что ЕИБ должно продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся:
- Финансирование критических инфраструктурных потребностей в Украине. Они будут включать транспорт, энергетику, развитие городов и цифровые инвестиции.
- Помощь восстановить все, что уничтожает русская армия.
"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией непреклонной солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями", – сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.
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