Они заявили, что "осуждают жестокое и незаконное вторжение России в Украину". В общей сложности передадут 668 миллионов евро.

Внимание Россия потерпела поражение в битве за Киев, поэтому бросает все силы на юг, – Бутусов

Финансовая поддержка является частью программы ЕИБ Ukraine Solidarity Urgent Response.

Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной, и притоком беженцев,

– говорится в заявлении.

В общем, эти деньги должны пойти на:

закупку продуктов;

медицинское обеспечение;

топлива для граждан

Эта поддержка поступит уже в течение нескольких дней.

Восстановить все

Кроме того, согласовали, что ЕИБ должно продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся:

Финансирование критических инфраструктурных потребностей в Украине. Они будут включать транспорт, энергетику, развитие городов и цифровые инвестиции. Помощь восстановить все, что уничтожает русская армия.

"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией непреклонной солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями", – сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии.