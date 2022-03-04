Вони заявили, що "засуджують жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну". Загалом передадуть 668 мільйонів євро.
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Фінансова підтримка є частиною програми ЄІБ Ukraine Solidarity Urgent Response.
Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, сусідніх країн та країн ЄС допоможе впоратися зі збитками, пов'язаними з війною, та припливом біженців,
– мовиться у заяві.
Загалом ці гроші мають піти на:
- закупівлю продуктів;
- медичного забезпечення;
- палива для громадян.
Ця підтримка надійде вже протягом кількох днів.
Відновити усе
Крім того, погодили, що ЄІБ має продовжувати подальші ініціативи у межах надзвичайного пакету солідарності для України. До них належать:
- Фінансування критичних інфраструктурних потреб в Україні. Вони охоплюватимуть транспорт, енергетику, розвиток міст та цифрові інвестиції.
- Допомога відновити все, що знищує російська армія.
"Цей пакет ЄІБ є демонстрацією непохитної солідарності ЄС з Україною, коли країна стикається з величезними потребами", – заанчив Валдіс Домбровскіс, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.
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