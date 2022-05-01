Атака украинцев на оккупированный Змеиный, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны

Борьба украинского народа против российских захватчиков продолжается. Наши защитники демонстрируют смелость и бесконечный героизм.

С каждым днем мы все ближе к победе. О главных событиях 67 дней войны читайте в материале 24 канала.

Накануне Удар по аэропорту в Одессе и освобожденные села Харьковской области: основное за 66 день войны

06:12 "Укрзализныця" сообщила об эвакуационных поездах на 1 мая. Они будут соединять Запорожье и Покровск с Западом Украины.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

04:59 В МИД Британии сообщили, что российская "фабрика троллей" активно распространяет фейки о войне с Украиной. Ложь была обнаружена сразу в 8 соцсетях, также эта информация направлена против политиков тех стран, которые поддерживают Украину.

04:21 По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в Запорожье оккупанты концентрируются в направлении Гуляйполя. В это время ВСУ пытаются нанести удары по тылам.

02:29 Оккупанты все еще надеются втянуть Приднестровье в войну с Украиной. Для этого в Одесской области диверсанты готовят провокации на приграничных территориях.

02:02 Украинцы снова ударили по позициям врага на Змеином. Они уничтожили три зенитных установки и ЗРК "Стрела-10".

01:30 В командовании Воздушных сил ВСУ похвастались успехами ВСУ. Наши военные сбили 9 вражеских целей – 2 самолета и 7 дронов. При этом воины использовали не только украинские ПЗРК, но и иностранные.

01:00 Мэру Бурини, в Сумской области, его заместителю и одному из депутатов сообщили о подозрении. Они согласились сотрудничать с россиянами во время оккупации города.

00:58 В Херсонской области оккупанты похитили старосту села Змиевка Николая Куривчака. Накануне они проводили обыски в населенном пункте.

00:33 В Киеве на акцию вышли родственники защитников, которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе. Они обратились к мировому сообществу с просьбой организовать коридор не только для гражданских, но и для их близких. В руках участники акции держали плакаты, как на украинском, так и на английском языках.

00:21 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный созвонился с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Военные обсудили происходящее на отдельных участках фронта в Украине, а также реформирование Вооруженных Сил Украины.