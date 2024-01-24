О ситуации на фронте, военных преступлениях, последствиях атак, главных событиях дня по состоянию на 24 января, рассказывает 24 Канал.
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Россияне пытались вернуть позиции в Крынках
Российские оккупанты продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), имели продвижение в районе Авдеевки и немного к западу от Кременной. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Фиксировали позиционные бои в районе Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного).
Последствия вечерней атаки на Харьков
Вечером 23 января оккупанты нанесли три удара по Харькову. Предположительно ракетами С-300 с территории Белгородской области.
В результате атаки получили ранения по меньшей мере девять человек. СМИ показали последствия атаки.
Взрывной волной частично снесло крышу научного учреждения, выбило все окна, фасад здания обожжен.
Последствия российских обстрелов Харькова 23 января / Фото Суспільне
Детали операции по уничтожению Ту-22М3 в России
В ГУР МО рассказали об успешной операции в тылу врага – уничтожении вражеских самолетов Ту-22М3.
Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий. Однако для самого командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним.
Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Возвращаясь, разведывательная группа попала в засаду.
Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно.
Германия впервые передаст Украине вертолеты Sea King
Германия передаст Украине шесть списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Об этом по итогам 18-го "Рамштайна" объявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военных на вертолетах.