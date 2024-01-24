06:37, 24 января

Российские оккупанты продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), имели продвижение в районе Авдеевки и немного к западу от Кременной. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Фиксировали позиционные бои в районе Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного).