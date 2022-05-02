Разбитые командные пункты россиян и взрывы в Харькове: основное за 68 день войны

Воины ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, демонстрируя свой профессионализм. Вместе с ними на своих фронтах сражаются врачи, волонтеры, журналисты, дипломаты и политики.

Каждый день приближает нас к победе. О главных событиях 68 дня войны читайте в материале 24 канала.

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06:07 Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето относительно эмбарго на нефть из России. Благодаря этому решению ограничение российской нефти становится все более вероятным.

05:37 Российский самолет АН-30 29 апреля нарушил воздушное пространство Дании и Швеции. Сначала он вошел в воздушное пространство Дании. Случилось это в восточном направлении от острова Борнхольм. Через некоторое время самолет совершил нарушение воздушного пространства Швеции в южном направлении от провинции Блэкинге.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод сообщил, что он вызвал российского посла, чтобы тот объяснил инцидент.

03:59 Украинские военные заметили вражеский беспилотник над территорией Сумской области. Его маршрут пролегал вдоль границы России с Украиной. В Генштабе готовятся к возможным провокациям и обстрелам, к которым всегда могут прибегнуть оккупанты.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал всех жителей области быть бдительными и готовыми позаботиться о своей безопасности.

01:45 Украинские войска разбили командные пункты россиян под Изюмом. Алексей Арестович заявил, что в результате погибли до 200 человек. По его словам, реально погибших оккупантов больше, однако подтвердили именно такое количество.

01:26 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович предположил, что Россия на фоне неудач в войне против Украины может прибегнуть к тактике атаки большим количеством солдат. Агрессор может собрать около 10 тысяч добровольцев.

00:58 В Харькове слышали мощный взрыв на севере города. Был отбой воздушной тревоги, но горожан просили быть в укрытии.

В телеграме "Труха Украина" написали, что после "прилета" в одном из районов Харькова начался пожар. Местные утверждают, что пожар большой. Официально о том, что произошло, не сообщали.

00:24 За сутки, 1 мая, украинские воины уничтожили 10 российских беспилотников "Орлан-10". Воздушные Силы ВСУ обращают внимание на то, что российские оккупанты в войне с Украиной в последнее время используют беспилотники.