Южная Корея отзывает посла из Украины

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать своего посла в Украине Пак Ки-чана на фоне дипломатической напряженности между двумя странами. Причиной стали разногласия по вопросу репатриации северокорейских военнопленных.

Об этом 8 октября сообщило агентство Yonhap.

В чем причина?

Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило, что правительство приняло решение отозвать посла Пак Ки-чана в страну.

В ведомстве не уточнили всех деталей решения, однако оно было принято на фоне дипломатической напряженности с Украиной по вопросу репатриации военнопленных из Северной Кореи.

Правительство надеется на беспроблемное урегулирование нерешенных вопросов между двумя странами и будет продолжать консультации с украинской стороной с этой целью,

– заявили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Напомним, дипломатический спор между Украиной и Южной Кореей возник из-за разной трактовки договоренностей относительно обнародования информации о двух военнопленных из КНДР. В январе украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат на территории Курской области, которые впоследствии выразили желание переехать в Южную Корею.

В начале сентября Украина передала их Сеулу через третью страну, назвав это жестом доброй воли. После этого министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига якобы принес извинения за разглашение информации. В Киеве такую интерпретацию опровергли.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий пояснил, что Сибига лишь выразил сожаление по поводу того, что ситуация переросла в публичный обмен критическими комментариями. В настоящее время Украина и Южная Корея продолжают консультации по закрытым каналам, чтобы урегулировать спор.