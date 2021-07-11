На позициях находились 24, 72 и 79 бригады, а также – группа пограничников. Активист Сергей Стерненко написал, что лагерь, где находились бойцы, буквально сравняли с землей. Он был расположен под селом Зеленополье Луганской области.
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Несколько десятков защитников погибли
Погибли по меньшей мере 37 защитников Украины. Около 120 человек получили ранения. Кроме того, оккупанты уничтожили значительное количество техники.
Стерненко вспомнил про Дмитрия Сырбу – пограничника, с которым дружил в колледже. Ему было всего 20 лет.
К слову, его брат теперь тоже служит пограничником.
Погибший Дмитрий Сырба и его брат / Фото Сергея Стерненко
Другие погибшие
Пресс-служба 24 ОМБр привела полный список погибших:
- Береза Иван-Виталий Владимирович,
- Борис Игорь Владимирович,
- Василиха Петр Степанович,
- Вербицкий Владимир Владимирович,
- Выхопень Василий Игоревич,
- Голуб Юрий Григорьевич,
- Дышло Марьян Миронович,
- Ковалик Василий Степанович,
- Колтун Владимир Михайлович,
- Костив Юрий Миронович,
- Кратко Роман Зиновьевич,
- Кунтий Евгений Александрович,
- Логин Михаил Романович,
- Лущик Виктор Федорович,
- Мисик Тарас Игоревич,
- Нагорный Юрий Васильевич,
- Попович Владимир Романович,
- Руснак Николай Игоревич,
- Цикало Богдан Богданович,
- Шпирка Владимир Михайлович,
- Бойко Виктор Михайлович,
- Вовк Василий Ярославович,
- Волков Алексей Витальевич,
- Гнатуша Владимир Юрьевич,
- Голота Иван Иванович,
- Крук Александр Александрович ВСУ,
- Ладыженский Александр Васильевич,
- Новицкий Анатолий Олегович,
- Платонов Сергей Сергеевич,
- Плющ Михаил Викторович,
- Момот Игорь,
- Штолцель Вильгельм, солдат,
- Сырба Дмитрий, солдат,
- Глущак Олег Николаевич, сержант,
- Лазаренко Павел Николаевич,
- старший сержант Анатолий Луцко,
- старший сержант Поляков Василий,