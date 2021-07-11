На позиціях перебували 24, 72 і 79 бригади, а також – група прикордонників. Активіст Сергій Стерненко написав, що табір, де перебували бійці, буквально зрівняли із землею. Він був розташований під селом Зеленопілля Луганської області.

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Кілька десятків захисників загинули

Загинули щонайменше 37 захисників України. Близько 120 осіб отримали поранення. Крім того, окупанти знищили значну кількість техніки.

Стерненко згадав про Дмитра Сирбу – прикордонника, з яким товаришував у коледжі. Йому було всього 20 років.

До слова, його брат тепер теж служить прикордонником.



Загиблий Дмитро Сирба та його брат / Фото Сергія Стерненка

Інші загиблі

Пресслужба 24 ОМБр навела повний список загиблих: