На позиціях перебували 24, 72 і 79 бригади, а також – група прикордонників. Активіст Сергій Стерненко написав, що табір, де перебували бійці, буквально зрівняли із землею. Він був розташований під селом Зеленопілля Луганської області.
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Кілька десятків захисників загинули
Загинули щонайменше 37 захисників України. Близько 120 осіб отримали поранення. Крім того, окупанти знищили значну кількість техніки.
Стерненко згадав про Дмитра Сирбу – прикордонника, з яким товаришував у коледжі. Йому було всього 20 років.
До слова, його брат тепер теж служить прикордонником.
Загиблий Дмитро Сирба та його брат / Фото Сергія Стерненка
Інші загиблі
Пресслужба 24 ОМБр навела повний список загиблих:
- Береза Іван-Віталій Володимирович,
- Борис Ігор Володимирович,
- Василиха Петро Степанович,
- Вербицький Володимир Володимирович,
- Вихопень Василь Ігорович,
- Голуб Юрій Григорович,
- Дишель Мар’ян Миронович,
- Ковалик Василь Степанович,
- Колтун Володимир Михайлович,
- Костів Юрій Миронович,
- Кратко Роман Зіновійович,
- Кунтий Євген Олександрович,
- Логин Михайло Романович,
- Лущик Віктор Федорович,
- Мисик Тарас Ігорович,
- Нагорний Юрій Васильович,
- Попович Володимир Романович,
- Руснак Микола Ігорович,
- Цікало Богдан Богданович,
- Шпирка Володимир Михайлович,
- Бойко Віктор Михайлович,
- Вовк Василь Ярославович,
- Волков Олексій Віталійович,
- Гнатуша Володимир Юрійович,
- Голота Іван Іванович,
- Крук Олександр Олександрович ЗСУ,
- Ладиженський Олександр Васильович,
- Новицький Анатолій Олегович,
- Платонов Сергій Сергійович,
- Плющ Михайло Вікторович,
- Момот Ігор,
- Штолцель Вільгельм, солдат,
- Сирбу Дмитро, солдат,
- Глущак Олег Миколайович, сержант,
- Лазаренко Павло Миколайович,
- Старший сержант Анатолій Луцько,
- Старший сержант Поляков Василь,