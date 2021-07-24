Чуть ли не каждый день бойцы освобождали очередной город, все больше приближаясь к оккупированным Донецку и Луганску, а там – и до границы. Обновили желто-голубой флаг и над Торецком.

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Уникальная спецоперация

Жители Торецка и сейчас помнят адское лето 2014 года. Они до сих пор благодарят за освобождение от оккупации. Операция по освобождению города стала одной из самых молниеносных в истории изгнания русских оккупантов из городов Восточной Украины. Уникальность ее – в применении неординарной тактики.

• Какой была тактика

Если во время деоккупации Славянска и большинства других населенных пунктов штурму предшествовало окружение и отрезание от коммуникаций, то при освобождении Торецка основную роль сыграл небольшой штурмовой отряд в составе нескольких десятков спецназовцев.



Военные почтили память погибших собратьев / Скриншот с видео

Во время зачистки здания горсовета, враги окружили воинов и расстреливали сооружение танком вплотную. Впрочем украинским бойцам удалось устоять и дать достойный отпор. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Положенко рассказал, что был определенный приказ.

"Был приказ. Когда освобождали, со Степановки вышли и зашли в Константиновку. Стояли там 3 дня. Затем был приказ, поднялись и поехали в сторону Майорского. Уже по дороге все события происходили. В Майорском был отбой, а бои были на окраине Торецка", – заметил Положенко.

Что известно о Положенко

Он – один из тех, кто освобождал Торецк 7 лет назад от пророссийских наемников. Военный отметил, что тогда времени на раздумья не было. Был приказ и его надо было выполнить любой ценой, хоть собственной жизни.

Надо было и все. Каждый относился по-разному. Просто чувство долга – надо было идти только вперед,

– заявил Положенко.

Нынешний Торецк

Сейчас тех, кто освобождал город – благодарят его жители. Торецк развивается, там ремонтируют школы. В 2021 году впервые с начала войны начали голосовать за общественный бюджет. Самое главное – в городе развевается украинский флаг.

"Мы чтим скорбный и радостный день одновременно. Скорбный, потому что ребята погибли, а радостный, потому что освободили земли от мерзавцев", – рассказал житель Торецка Сергей Поплавок.



Прошло 7 лет со дня освобождения Торецка от оккупантов / Скриншот с видео

Боевики напоминают о себе

Впрочем мир в Торецком – не стойкий. Буквально за полтора десятка километров от города расположена линия фронта. Пророссийские наемники чуть ли не ежедневно напоминают о себе украинским защитникам. Недавно начали активно применять аэроразведку.

Мину ПОМ сбрасывали на места, где наши ребята ходят постоянно,

– заявил военнослужащий Анатолий.

Представитель Общего центра по контролю и прекращению огня Виталий Могила заметил, что все чаще наблюдаются пролеты вражеских беспилотников над позициями бойцов, а также за позиции. Кроме этого, постоянно проводят разведку личного состава и техники.

Справка. Пророссийские боевики за все время войны на Донбассе убили 2705 украинских военных. В то же время перемирие для них – не повод останавливаться. За время "режима тишины" погибли 45 военнослужащих ВСУ.

Когда же враг наглеет, украинские армейцы открывают огонь. Давят нападающего, чтобы не дать ему продвинуться вперед. Так уже 7 лет держат мирную линию на подступах к украинскому Торецку.