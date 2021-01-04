Семья из Нью Таузелла, штат Теннесси, проснулась ночью от запаха дыма. Когда они выбежали, усыновленный 7-летний сын залез в горящий дом, чтобы спасти свою сестру-младенца.

Комнату младшенькой полностью охватил огонь. Эту историю рассказало издание CNN.

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Что произошло

Когда семья услышала запах дыма, они выбежали из дома и вывели двух своих детей. Но к комнате младшей девочки Эрин они не смогли добраться. Планировали вытащить через окно.

Самостоятельно отец не мог достать до окна, поэтому на помощь пришел 7-летний Эли. Папа подсадил его так, чтобы он смог забраться в комнату и достать Эрин с ее кроватки.

Мы гордимся Эли. Он сделал то, что не каждый взрослый смог бы сделать,

– рассказал позже отец в интервью.



Мальчик-спаситель / Фото CNN

Когда к дому прибыли пожарные, то от него почти не осталось ничего – он сгорел.

Что известно о семье Дэвидсонов

Всего в семье Дэвидсонов есть 3 усыновленных ребенка:

2-летний сын Элайджа;

Эрин, которой скоро исполнится 2 года,

7-летний мальчик по имени Эли.

При пожаре они потеряли все – дом, деньги, всю одежду и даже 3 машины. Неравнодушные люди уже собрали для них 360 тысяч долларов помощи.



Место пожара / Фото CNN