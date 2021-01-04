Сім'я із Нью Таузелла, що в штаті Тенесі прокинулась вночі від запаху диму. Коли вони вибігли, усиновлений 7-річний син заліз у палаючий будинок, щоб врятувати свою сестру-немовля.

Кімнату наймолодшої повністю охопив вогонь. Цю історію розповіло видання CNN.

Зверніть увагу Сказала "так" і впала з 200-метрового обриву: чим закінчилось освідчення в Австрії

Що відбулося

Коли сім'я почула запах диму, вони вибігли з дому і вивели двох своїх дітей. Але до кімнати наймолодшої дівчинки Ерін вони не змогли дістатись. Планували її витягнути через вікно.

Самостійно батько не міг дістати до вікна, тож на допомогу прийшов 7-річний Елі. Тато підсадив його так, щоб той зміг забратися в кімнату і дістати Ерін з її ліжечка.

Ми пишаємося Елі. Він зробив те, що не кожен дорослий зміг би зробити,

– розповів пізніше батько в інтерв'ю.



Хлопчик-рятівник / Фото CNN

Коли до будинку прибули пожежники, то від нього майже не залишилось нічого – він згорів.

Що відомо про сім'ю Девідсонів

Загалом у сім'ї Девідсонів є 3 усиновлені дитини:

2-річний син Елайджа;

Ерін, якій невдовзі виповниться 2 роки;

7-річний хлопчик на ім'я Елі.

В пожежі вони втратили все — будинок, гроші, весь одяг і навіть 3 машини. Небайдужі люди вже зібрали для них 360 тисяч доларів допомоги.



Місце пожежі / Фото CNN