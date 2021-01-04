Романтичний момент для однієї австрійської пари точно запам'ятається на все життя. Відразу після того, як дівчина погодилась вийти заміж за свого хлопця на вершині гори Фалькерт, вона впала з 200-метрової скелі в обрив.

На щастя, все закінчилось не так трагічно, як могло б. Про цей випадок пише у виданні Bild.

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Як це відбулось

Пара вибралась на гору Фалькерт у Австрії. Там 27-річний хлопець планував зробити своїй коханій пропозицію.

Біля краю обриву він опустився на одне коліно і сказав заповітні слова. Але як тільки 32-річна новоспечена наречена сказала "так", то посковзнулася і впала в прірву висотою в 200 метрів.

Чоловік хотів її зловити, але також послизнувся і упав за нею.

На щастя, ця ситуація закінчилась не так плачевно – дівчина впала в замет снігу, де її помітив перехожий. Він і викликав рятувальників.



Фахівці рятують подружжя / Фото Alpin1

Що зараз з парою

Наречена відбулась всього лише струсом мозку. Хлопець теж постраждав, щоправда, пролетів він набагато менше – 15 метрів – після чого вхопився за скелю і чекав на рятувальників.

Медики діагностували у нього перелом грудного відділу хребта та "гостру форму любовної сліпоти".