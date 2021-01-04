Романтический момент для одной австрийской пары точно запомнится на всю жизнь. Сразу после того, как девушка согласилась выйти замуж за своего парня на вершине горы Фалькерт, она упала с 200-метровой скалы в обрыв.

К счастью, все закончилось не так трагично, как могло бы. Об этом случае пишет издание Bild.

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Как это произошло

Пара выбралась на гору Фалькерт в Австрии. Там 27-летний парень планировал сделать своей возлюбленной предложение.

У края обрыва он опустился на одно колено и сказал заветные слова. Но как только 32-летняя новоиспеченная невеста сказала "да", то поскользнулась и упала в пропасть высотой в 200 метров.

Мужчина хотел ее поймать, но также поскользнулся и упал за ней.

К счастью, эта ситуация закончилась не так плачевно – девушка упала в сугроб снега, где ее заметил прохожий. Он и вызвал спасателей.



Специалисты спасают пару / Фото Alpin1

Что сейчас с парой

Невеста отделалась всего лишь сотрясением мозга. Парень тоже пострадал, правда, пролетел он намного меньше – 15 метров – после чего ухватился за скалу и ждал спасателей.

Медики диагностировали у него перелом грудного отдела позвоночника и "острую форму любовной слепоты".