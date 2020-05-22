7 благозвучных украинских слов, о которых мы постоянно забываем
Украинский язык – один из самых благнозвучных языков в мире. 24 канал сделал подборку из нескольких слов, которые сделают вашу речь интереснее и благозвучнее.
24 канал хочет напомнить изначально украинские слова, которые стоит знать. Поэтому не стесняйтесь и используйте все разнообразие нашего языка, чтобы каждый день чувствовать его неповторимость.
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7 украинских благозвучных слов
- Вместо слова "санчата" можно использовать – "ґринджоли", для больших саней, или для маленьких – "ґринджолята".
- А вот "самокат" можно заменить на более смешное и благозвучное – "гуляйнога".
- Благозвучный аналог слова "дзеркальце" – "люстерко".
- На Западной Украине очень часто можно услышать вместо "чашка" – "горнятко".
- А вот в фейсбуке или в инстаграме лучше просите "вподобайки", вместо "лайков".
- В своих произведениях ученики могут заменить слово "калюжа" на "калабаню". А также вы можете использовать его в повседневной жизни.
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