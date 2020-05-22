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7 благозвучных украинских слов, о которых мы постоянно забываем

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Благозвучные украинские слова
Благозвучные украинские слова / 24 канал

Украинский язык – один из самых благнозвучных языков в мире. 24 канал сделал подборку из нескольких слов, которые сделают вашу речь интереснее и благозвучнее.

24 канал хочет напомнить изначально украинские слова, которые стоит знать. Поэтому не стесняйтесь и используйте все разнообразие нашего языка, чтобы каждый день чувствовать его неповторимость.

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7 украинских благозвучных слов

  • Вместо слова "санчата" можно использовать – "ґринджоли", для больших саней, или для маленьких – "ґринджолята".
  • А вот "самокат" можно заменить на более смешное и благозвучное – "гуляйнога".
  • Благозвучный аналог слова "дзеркальце" – "люстерко".
  • На Западной Украине очень часто можно услышать вместо "чашка" – "горнятко".
  • А вот в фейсбуке или в инстаграме лучше просите "вподобайки", вместо "лайков".
  • В своих произведениях ученики могут заменить слово "калюжа" на "калабаню". А также вы можете использовать его в повседневной жизни.

7 милозвучних українських слів інфографіка 24 канал
7 благозвучных украинских слов / Инфографика 24 канала

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Украинский язык Инфографика
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