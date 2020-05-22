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7 милозвучних українських слів, про які ми постійно забуваємо

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Милозвучні українські слова
Милозвучні українські слова / 24 канал

Українська мова – одна із наймилозвучніших мов у світі. 24 канал зробив підбірку з кількох слів, які зроблять вашу мову цікавішою та мелодійнішою.

24 канал хоче нагадати споконвічно українські слова, які варто пам'ятати. Тож не вагайтеся та  використовувйте все розмаїття нашої мови, щоб кожного дня відчувати її неповторність.

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7 українських милозвучних слів

  • Замість слова "санчата" можна використати – "ґринджоли", для великих сан, або для маленьких – "ґринджолята".
  • А от "самокат" можна замінити на більш кумедне і милозвучне – "гуляйнога".
  • Милозвучний аналог слова "дзеркальце" – "люстерко".
  • На Західній Україні дуже часто можна почути замість "чашка" – "горнятко".
  • А от у фейсбуці чи в інстаграмі краще просіть "вподобайки", замість "лайків".
  • У своїх творах учні можуть замінити слово "калюжа" на "калабаню". А також ви можете використати його у повсякденному житті.

7 милозвучних українських слів інфографіка 24 канал
7 милозвучних українських слів / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Українська мова Інфографіка
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