Поэтому они решили подумать над "7 ошибками Шойгу" – министра обороны России. Журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 канала решил это проанализировать и развалил вдребезги их мысли.

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7 ошибок Шойгу: что говорят российские аналитики

1. Непродуманный план первых боев

Они пишут, что русская армия не ожидала ожесточенного сопротивления. Говорят, что у первых атак не было единого направления. В результате часть участников первых боев захватили в плен или убили – "сдохли сволочи, а точнее их уничтожили, некоторые сгорели", добавил от себя Цимбалюк

То есть "вторая армия мира" пришла в Украину с непродуманным планом первых боев? Это же надо быть кретинами, чтобы не ожидать сопротивления,

– считает журналист.

"Убегайте отсюда. Смотрите, когда ты бежишь с чужим ковром, скорость твоего бега замедляет оккупант-мародер. И как результат, это может привезти к тому, что в этом ковры тебя и закопают", – предположил Цимбалюк.

Непродуманная логистика

Эти так называемые аналитики говорят, что растянутый по всей ширине страны фронт создал большие проблемы с поставками. Подкрепление в Киев доставляли через Чернобыльскую зону, где колонны постоянно застревали в болоте.

"То, что вы там ковырялись в рыжем лесу, это вообще правильно. Открою вам секрет – скорее всего, вашим невестам можно уже искать других мужчин, потому что некоторые части тела у вас не будут работать", – призвал медийщик.

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Российские аналитики, ребята, это не ошибка! Вы просто не смогли этого сделать. Наверное, чувствовали себя как нацисты под Москвой,

– коротко прокомментировал он.

​Российская армия ужасно плохо оснащена

У русских солдат, попавших в плен, были просрочены сухпайки. Не хватает топлива. Что ж, очень жаль. То есть, это "армия бомжей", получается. И это признают даже их "эксперты".

Психологическая неготовность к войне

Уже не секрет, что есть случаи дезертирства и отказа оккупантов отправляться на фронт. Русские растеряны. Журналист добавил, что они же просто не знают, за что воюют в этой войне, поэтому "просто подохнут". Тем более это же вроде бы вовсе не война, по рашистскому законодательству.

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Провальная информационная кампания – а что эти пропагандисты, в конце концов, хотели? Все прекрасно знают, что они всегда "трындят".

Успешные контратаки украинцев

Последним они приводят пункт о том, как украинцы успешно отражают атаки орков. А все потому, что нечего тут шастать. Русские, правило в Украине для вас простое – иди или умри, подытожил журналист.

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