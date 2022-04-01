На днях Россия публично заговорила о якобы "отводе войск" с территории Киевской и Черниговской областей. Однако как в Генштабе, так и в ЦПД советуют не доверят заявлениям оккупантов. Ведь те уже разгоняют новые фейки.

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Так, на фоне перегруппировки и лишь частичного "вывода своих подразделений из Черниговщины и Киевщины путинские пропагандисты начали лживо убеждать: совсем скоро "специальная военная операция России в Украине завершится. Якобы благодаря достигнутым договоренностям.

Центр противодействия дезинформации акцентирует, что эта информация является фейком.

1. Россия не "отводит" войска с территории Украины, а просто перемещает их

Это подтвердил и глава НАТО Йенс Столтенберг. По данным ЦПД, враг сосредотачивает свои силы на Донбассе, чтобы попытаться нанести сокрушительный удар по территории Украины оттуда.

Из-под Киева оккупанты бегут, потому что получили мощный отпор от Вооруженных Сил Украины и самого гражданского населения. Хотя до московитов и доходит, что наша столица им не по зубам, да вряд ли они вовсе откажутся от идеи ее "взятия".

Обратите внимание! Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Киев все равно остается главной целью захватчиков.

2. Никаких договоренностей между Украиной и Россией не будет достигнут

Вероятнее всего, заявления кремлевских прихвостней о якобы завершении "спецоперации" являются попыткой избежать дальнейшего внедрения санкций против России.

На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в оборот рубль,

– отметили цинизм оккупантов в ЦПД.

Добавим, что переговоры между Украиной и Россией действительно продолжаются, но об их итогах говорить еще рано. Политолог Владимир Фесенко поясняет, что на этой начальной фазе никаких конкретных договоренностей между сторонами еще нет.

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