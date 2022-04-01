На днях Россия публично заговорила о якобы "отводе войск" с территории Киевской и Черниговской областей. Однако как в Генштабе, так и в ЦПД советуют не доверят заявлениям оккупантов. Ведь те уже разгоняют новые фейки.
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Так, на фоне перегруппировки и лишь частичного "вывода своих подразделений из Черниговщины и Киевщины путинские пропагандисты начали лживо убеждать: совсем скоро "специальная военная операция России в Украине завершится. Якобы благодаря достигнутым договоренностям.
Центр противодействия дезинформации акцентирует, что эта информация является фейком.
1. Россия не "отводит" войска с территории Украины, а просто перемещает их
Это подтвердил и глава НАТО Йенс Столтенберг. По данным ЦПД, враг сосредотачивает свои силы на Донбассе, чтобы попытаться нанести сокрушительный удар по территории Украины оттуда.
Из-под Киева оккупанты бегут, потому что получили мощный отпор от Вооруженных Сил Украины и самого гражданского населения. Хотя до московитов и доходит, что наша столица им не по зубам, да вряд ли они вовсе откажутся от идеи ее "взятия".
2. Никаких договоренностей между Украиной и Россией не будет достигнут
Вероятнее всего, заявления кремлевских прихвостней о якобы завершении "спецоперации" являются попыткой избежать дальнейшего внедрения санкций против России.
На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в оборот рубль,
– отметили цинизм оккупантов в ЦПД.
Добавим, что переговоры между Украиной и Россией действительно продолжаются, но об их итогах говорить еще рано. Политолог Владимир Фесенко поясняет, что на этой начальной фазе никаких конкретных договоренностей между сторонами еще нет.
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