Днями Росія публічно заговорила про буцімто "відведення військ" з території Київської та Чернігівської областей. Однак як у Генштабі, так і в ЦПД радять не довірять заявам окупантів. Адже ті вже розганяють нові фейки.

До теми Ситуація стане конкретнішою через 1 – 2 дні, – Арестович про "відведення" російських військ

Так, на фоні перегрупування та лише часткового "виведення" своїх підрозділів з Чернігівщини та Київщини путінські пропагандисти почали брехливо переконувати: зовсім скоро "спеціальна військова операція" Росії в Україні завершиться. Нібито завдяки досягнутим домовленостям.

Центр протидії дезінформації акцентує, що ця інформація є фейком.

1. Росія не "відводить" війська з території України, а просто переміщує їх

Це підтвердив і глава НАТО Єнс Столтенберг. За даними ЦПД, ворог зосереджує свої сили на Донбасі, щоб спробувати завдати нищівного удару по території України звідти.

З-під Києва окупанти тікають, бо отримали потужну відсіч від Збройних Сил України та самого цивільного населення. Хоча до московитів і доходить, що наша столиця їм не по зубах, та навряд чи вони зовсім відмовляться від ідеї її "взяття".

Зверніть увагу! Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Київ усе одно залишається головною ціллю загарбників.

2. Жодних домовленостей між Україною та Росією не досягнуто

Найімовірніше, заяви кремлівських посіпак про начебто завершення "спецоперації" є спробою уникнути подальшого впровадження санкцій проти Росії.

Насправді окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль,

– відзначили цинізм окупантів у ЦПД.

Додамо, що перемовини між Україною та Росією справді тривають, але про їхні підсумки говорити ще зарано. Політолог Володимир Фесенко пояснює, що на цій початковій фазі жодних конкретних домовленостей між сторонами ще немає.

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