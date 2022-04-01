Тож вони вирішили подумати над "7 помилками Шойгу" – міністра оборони Росії. Журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу вирішив це проаналізувати й розвалив вщент їхні думки.

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7 помилок Шойгу: що кажуть російські аналітики

1. Непродуманий план перших боїв

Вони пишуть, що російська армія не очікувала запеклого опору. Кажуть, що в перших атак не було єдиного напрямку. В результаті частину учасників перших боїв захопили в полон чи убили – "здохли падлюки, а точніше їх знищили, деякі згоріли", додав від себе Цибмалюк

Тобто "друга армія світу" прийшла в Україну з непродуманим планом перших боїв? Це ж треба бути кретинами, щоб не очікувати опору,

– вважає журналіст.

"Тікайте звідси. Дивіться, коли ти біжиш з чужим килимом, швидкість твого бігу сповільнює окупант-мародер. І як результат, це може привезти до того, що в цьому килими тебе й закопають", – припустив Цимбалюк.

Непродумана логістика

Ці так звані аналітики, кажуть, що розтягнутий по всій ширині країни фронт створив великі проблеми із постачанням. Підкріплення до Києва доставляли через Чорнобильську зону, де колони постійно застрягали у болоті.

"Те, що ви там колупались у рудому лісі, це взагалі правильно. Відкрию вам секрет – швидше за усе, вашим нареченим можна вже шукати інших чоловіків, бо деякі частини тіла у вас не працюватимуть", – закликав медійник.

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Російські аналітики, хлопці, це не помилка! Ви просто не змогли це зробити. Напевне, почувались як нацисти під Москвою,

– коротко прокоментував він.

​Російська армія страшенно погано оснащена

У російських солдатів, які потрапили в полон, були прострочені сухпайки. Не вистачає палива. Що ж, дуже шкода. Тобто, це "армія бомжів", виходить. І це визнають навіть їхні "експерти".

Психологічна неготовність до війни

Вже не секрет, що є випадки дезертирства та відмови окупантів вирушати на фронт. Росіяни розгублені. Журналіст додав, що вони ж просто не знають, за що воюють у цій війні, тож "просто подохнуть". Тим паче це ж начебто зовсім не війна, за рашистським законодавством.

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Провальна інформаційна кампанія – а що ці пропаганд*ни, зрештою, хотіли? Усі чудово знають, що вони завжди "триндять".

Успішні контратаки українців

Останнім вони наводять пункт про те, як українці успішно відбивають атаки орків. А все тому, що немає чого тут шастати. Росіяни, правило в Україні для вас просте – іди або помри, підсумував журналіст.

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