Тому він в націонал-патріотичних баравах робить власні заяви щодо україно-російських перемовин. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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Він каже, мовляв, не може бути ніяких перемовин та мирної угоди. Зокрема, він говорить про те, що Росії потрібна лише капітуляція України та перемога Росії.

Здебільшого, так він намагається врятувати свою репутацію перед Кремлем,

– сказав Жданов.

Утім, за слова експерта, це пропагандистський вкид з боку Кадирова. Він радше намагається виправдатись.

Кадиров рятує свою репутацію перед Кремлем, – Жданов: дивіться відео