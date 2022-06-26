О ситуации на 08:00 26 июня рассказали в Офисе Президента. Информацию передали местные военные администрации.
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Враги обстреляли столицу Украины
Около 06:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Киева. Они попали в многоэтажку, фактически разрушены 7,8,9 этажа. Известно о по меньшей мере 5 пострадавших.
Еще одну ракету силы ПВО сбили над Киевщиной. Ее обломки упали на окраине одного из сел. Потерпевших и разрушений нет.
По Сумщине били из вертолетов
По Сумской области россияне запустили 6 ракет с вертолетов, государственную границу они не пересекали. В Краснопольской общине разрушений подверглись школа, клуб, библиотека, больница.
По Ровенщине были 2 ракетных удара
Накануне в Ровенской области 2 ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры, погибли 4 человека, еще несколько человек – пострадали. Разрушены СТО, мойка и авторазборка.
Черниговскую область обстреляли из минометов
В Черниговской области зафиксировали обстрелы из миномета по селу Гремяч. Также враги били по территории между Леоновкой и Галагановкой, и позициях возле Горска.
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Под обстрелами оказались северные районы Харькова
С вечера 25 июня кафиры обстреливали северные районы Харькова. Один из снарядов попал в жилой дом, предварительно – пострадали 2 человека. Также вспыхнули автомобили, хозяйственные постройки и склады. Повреждение получил и одно из медучреждений.
Какая ситуация на Донбассе:
- Луганская область: под обстрелами из авиации оказались Лисичанск и Белая Гора. Разрушена телебашня, также поврежден мост, снаряды попали в жилые и административные дома. Один человек погиб, еще один – ранен.
- Донецкая область: позиции украинских защитников россияне обстреливали из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, крылатых ракет и РСЗО. В Авдеевке обстреляли Авдеевский коксохимический завод, район вокзала, школу, гаражный кооператив, футбольный стадион, трансформатор. В других населенных пунктах – жилищные секторы. Погибли 3 человека, ранены еще двое.
Обстрелы в Николаевской и Херсонской областях
В селе Шевченково Николаевской области после попадания снаряда возник пожар в частном доме. В Баштанском районе враг бил по полям. До сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.
Жители Херсонщины сообщают о многочисленных взрывах. В результате боев больше всего страдают населенные пункты на приграничных территориях. Практически все села, через которые проходит река Ингулец - в критическом состоянии.
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Где сутки прошли относительно спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- в Ровенской области,
- в Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Запорожский,
- Одесской,
- Тернопольской областях,
- в Кировоградской области,
- Черкасской области,
- Полтавщине,
- Днепропетровщине,
- Житомирской области.
Смотрите в видео все, что известно об обстреле Киева 26 июня: