Про ситуацію станом на 08:00 26 червня розповіли в Офісі Президента. Інформацію передали місцеві військові адміністрації.
До теми По центру Києва вдарили 4 російські ракети, – Подоляк
Вороги обстріляли столицю України
Близько 06:30 російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському районі Києва. Вони влучили у багатоповерхівку, фактично зруйновані 7,8,9 поверхи. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.
Ще одну ракету сили ППО збили над Київщиною. Її уламки впали на околиці одного з сіл. Потерпілих та руйнувань немає.
По Сумщині гатили з вертольотів
По Сумській області росіяни запустили 6 ракет з вертольотів, при цьому державний кордон вони не перетинали. У Краснопільській громаді руйнувань зазнали школа, клуб, бібліотека, лікарня.
По Рівненщині були 2 ракетні удари
Напередодні у Рівненській області 2 ракети потрапили по об'єктах цивільної інфраструктури, загинули 4 людей, ще кілька осіб – постраждали. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка.
Чернігівську область обстріляли з мінометів
На Чернігівщині зафіксували обстріли з міномета по селу Грем'яч. Також вороги гатили по території між Леонівкою та Галаганівкою, та позиціях біля Гірська.
Важливо Ворог хоче оточити українські підрозділи біля Лисичанська: карта бойових дій на 26 червня
Під обстрілами опинились північні райони Харкова
З вечора 25 червня окупанти обстрілювали північні райони Харкова. Один із снарядів влучив у житловий будинок, попередньо – постраждали 2 осіб. Також спалахнули автомобілі, господарські будівлі та склади. Пошкоджень зазнав і один з медзакладів.
Яка ситуація на Донбасі:
- Луганська область: під обстрілами з авіації опинились Лисичанськ та Біла Гора. Зруйновано телевежу, також пошкоджено міст, снаряди потрапили в житлові та адміністративні будинки. Одна людина загинула, ще одна – поранена.
- Донецька область: позиції українських оборонців росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, крилатих ракет та РСЗВ.В Авдіївці обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, район вокзалу, школу, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор. В інших населених пунктах – житлові сектори. Загинули 3 осіб, поранено – ще двоє.
Обстріли на Миколаївщині та Херсонщині
У селі Шевченкове, що на Миколаївщині, після потрапляння снаряду виникла пожежа в приватному будинку. У Баштанському районі ворог бив по полях. Досі тривають обстріли у Березнегуватській громаді.
Жителі Херсонщини повідомляють про численні вибухи. Внаслідок боїв найбільше страждають населені пункти на прикордонних територіях. Практично всі села, через які проходить річка Інгулець, – у критичному стані.
Читайте також Жінка, яка постраждала під час обстрілу будинку в Києві, є громадянкою Росії, – поліція
Де доба минула відносно спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Полтавщині,
- Дніпропетровщині,
- Житомирщині.
Дивіться у відео все, що відомо про обстріл Києва 26 червня: