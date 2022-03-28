70 – 80% предприятий в Житомире уже возобновили производство, – мэр Сухомлин

Несмотря на ракетные удары по Житомирщине, город продолжает работать. В Житомире уже открыли большинство производств и помогают другим областям Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Актуально Были два ракетных удара, которые нанесли вблизи Житомира, – мэр города Сухомлин.

Он подчеркнул, что, несмотря на ракетные удары на Житомирщине, магазины, аптеки и коммунальный транспорт города работают.

Город работает. 70 – 80% предприятий уже приступили к производству продукции,

– рассказал Сухомлин.

По словам мэра Житомира, Житомир помогает другим городам. В частности, вчера, 27 марта, в Тростянец, что на Сумщине, отправили необходимую гуманитарную помощь.

Мэр Житомира о ситуации в городе: смотрите видео