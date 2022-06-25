Александр Журавлев – городской голова Лимана – рассказал детали в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. На 25 июня на территории частного сектора без домов остались целые улицы.
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В то же время Журавлев опроверг информацию, что город полностью уничтожен. По словам городского головы, в то время, когда в Лиман еще можно было приехать, там оставались около 7,5 тысячи человек.
Пока ситуация в городе очень сложная. Нет электричества, газа и воды. Фактически не тянет мобильная связь. Местные жители готовят еду на кострах. На территории Лимана – проблема с медицинской помощью. Всех больных вывозят в Сватово.
Воины ВСУ обнаружили и разбили вражеские ВРГ
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники и защитницы продолжают противостоять российским захватчикам . В частности, в Донецкой области удалось выявить и разбить вражеские ДРГ. Ужасные русские захватчики убегали.
Потери врага
Российские кафиры продолжают пополнять ряды "двухсотых". По состоянию на 25 июня Генштаб ВСУ отметил, что удалось уничтожить 34 700 российских кафиров . Также удалось уничтожить:
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 (+0) единиц;
- средства ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли/катера – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 (+0).
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