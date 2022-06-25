Александр Журавлев – городской голова Лимана – рассказал детали в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. На 25 июня на территории частного сектора без домов остались целые улицы.

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В то же время Журавлев опроверг информацию, что город полностью уничтожен. По словам городского головы, в то время, когда в Лиман еще можно было приехать, там оставались около 7,5 тысячи человек.

Пока ситуация в городе очень сложная. Нет электричества, газа и воды. Фактически не тянет мобильная связь. Местные жители готовят еду на кострах. На территории Лимана – проблема с медицинской помощью. Всех больных вывозят в Сватово.

Примите во внимание! Александр Стрюк – руководитель Северодонецкой военной администрации – 25 июня сообщил, что, к сожалению, города Северодонецка почти не осталось . Между тем, ВСУ должны были отойти на более укрепленные оборонные позиции. Такое решение, по словам Стрюка, позволит вести оборону в дальнейшем и сохранит жизнь нашим воинам.

Воины ВСУ обнаружили и разбили вражеские ВРГ

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники и защитницы продолжают противостоять российским захватчикам . В частности, в Донецкой области удалось выявить и разбить вражеские ДРГ. Ужасные русские захватчики убегали.

Потери врага

Российские кафиры продолжают пополнять ряды "двухсотых". По состоянию на 25 июня Генштаб ВСУ отметил, что удалось уничтожить 34 700 российских кафиров . Также удалось уничтожить:

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средства ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли/катера – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальная техника – 60 (+0).

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