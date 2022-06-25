Практически нет связи и работает пропаганда

Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, с помощью VPN-сервисов херсонцы могут получить доступ к украинским сайтам через традиционный проводных интернет-провайдеров, которые сейчас используют российские маршрутизаторы. А у владельцев спутниковых тарелок еще есть доступ к украинскому телевидению.

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Других путей нет, мобильная связь не работает практически нигде,

– объяснил активист.

Поймать украинскую сотовую сеть можно разве что в населенных пунктах прифронтовой полосы. Однако там есть другая проблема – отсутствует электричество. К тому же люди там в большинстве своем сидят в подвалах, поскольку российские кафиры стреляют буквально по всему, что движется.

Молчанов отметил, что российская пропаганда в Херсонской области работает достаточно активно. Уже есть часть населения, перешедшего на просмотр российских телеканалов и в общественном пространстве начинает озвучивать нарративы, распространяемые российскими пропагандистами.

Правда, как правило, эти люди не являются лидерами общественного мнения. Чаще это – пенсионеры, которые не пользовались интернетом раньше и не делают этого сейчас. Получив в своих телевизорах российские каналы вместо привычных украинских, они постепенно переключились.

Молчанов заметил, что для того, что более или менее спокойно воспринять такое изменение риторики, пожалуй, нужно изначально быть пророссийски настроенным.

Потому что поток ненависти, который выныривает оттуда на украинцев в частности, трудно воспринять. Поэтому это нужно действительно быть сначала пророссийским, ненавидеть и Украину как таковую, и Майдан,

– предполагает активист.

Подытоживая, Молчанов констатировал, что такие люди все же есть, и, к сожалению, меньше их не станет. То есть нужно учитывать, что меньшинство херсонцев все же будут носителями пророссийских взглядов.

Последние новости из Херсона

Украинцы в Херсонской области продолжают сопротивляться оккупантам, в частности в последнее время очень активизировалось партизанское движение . Почти каждый день появляется информация о подрыве авто кого-то из коллаборантов, работающих в Россию. Так украинские партизаны не дают захватчикам забыть, что Херсон – это Украина, а врагу и его муртадам здесь не место.

Херсонские фермеры терпят огромные убытки, потому что их урожай невозможно вывезти в другие регионы Украины и продать. Россияне задерживают фуры с продуктами. Следовательно, все просто гниет и его приходится выбрасывать .

Между тем, россияне все чаще обстреливают Херсонщину фосфорными боеприпасами , использование которых запрещено Женевской конвенцией. Страдают невинные гражданские жители – они живут в постоянном страхе, ведь знают, что в любой момент в их дома могут попасть вражеские снаряды.

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