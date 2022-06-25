Майже немає зв'язку і працює пропаганда

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, за допомогою VPN-сервісів херсонці можуть отримати доступ до українських сайтів через традиційний дротових інтернет-провайдерів, які зараз використовують російські маршрутизатори. А власники супутникових тарілок ще мають доступ до українського телебачення.

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Інших шляхів немає, мобільний зв'язок не працює практично ніде,

– пояснив активіст.

Зловити українську стільникову мережу можна хіба що у населених пунктах прифронтової смуги. Однак там є інша проблема – відсутня електрика. До того ж люди там здебільшого сидять в підвалах, оскільки російські окупанти стріляють буквально по всьому, що рухається.

Молчанов зауважив, що російська пропаганда на Херсонщині працює досить активно. Вже є частина населення, яке перейшло на перегляд російських телеканалів і в громадському просторі починає озвучувати наративи, які розповсюджують російські пропагандисти.

Щоправда, як правило, ці люди не є лідерами громадської думки. Найчастіше це – пенсіонери, які не користувалися інтернетом раніше і не роблять цього зараз. Отримавши у своїх телевізорах російські канали замість звичних українських, вони поступово переключилися.

Молчанов зауважив, що для того, що більш-менш спокійно сприйняти таку зміну риторики, мабуть, потрібно з самого початку бути проросійськи налаштованим.

Бо той потік ненависті, який виринає звідти на українців зокрема, важко сприйняти. Тому це треба дійсно бути з початку проросійським, ненавидіти і Україну як таку, і Майдан,

– припускає активіст.

Підсумовуючи, Молчанов констатував, що такі люди все ж є, і, на жаль, менше їх не стане. Тобто потрібно зважати на те, що меншість херсонців все ж будуть носіями проросійських поглядів.

Останні новини з Херсонщини

Українці на Херсонщині продовжують чинити опір окупантам, зокрема останнім часом дуже активізувався партизанський рух. Майже щодня з'являється інформація про підрив авто когось із колаборантів, які працюють на Росію. Так українські партизани не дають загарбникам забути, що Херсон – це Україна, а ворогу та його посіпакам тут не місце.

Херсонські фермери зазнають величезних збитків, бо їхній врожай неможливо вивезти в інші регіони України та продати. Росіяни затримують фури з продуктами. Відтак, усе просто гниє і його доводиться викидати.

Тим часом росіяни все частіше обстрілюють Херсонщину фосфорними боєприпасами, використання яких заборонене Женевською конвенцією. Страждають невинні цивільні мешканці – вони живуть у постійному страху, адже знають, що в будь-який момент в їхні будинки можуть вцілити ворожі снаряди.

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