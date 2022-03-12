70% опрошенных жителей Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС

Французский институт общественного мнения (IFOP) провел большой опрос касательно российско-украинской войны. Респондентами стали жители Германии, Франции, Италии и Польши.

В общей сложности исследователи опросили около 55% всего населения Европейского Союза. Опрос проводился в период с 3 по 7 марта среди людей в возрасте от 18 лет.

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Оказалось, что 70% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС.

Где украинцы получили самую большую поддержку:

Самая большая поддержка в Польше – 92%.

Далее следует Италия (71%),

Третья – Германия (68%).

Между тем, во Франции членство Украины поддерживают 62% граждан.

Исследователи отметили, что чтение результатов показывает нюансы исторического, географического, социологического и политического порядка как между четырьмя странами, так и внутри каждой из них.

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