70 тысяч взятки за хранение товара: руководителя госпредприятия поймали "на горячем"

Столичные правоохранители поймали на получении взятки в 70 тысяч гривен руководителя одного из государственных предприятий и его подчиненную. Деньги требовали за договор о предоставлении услуг хранения товара на складе компании.

На "горячем" поймали представительницу госпредприятия процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева.

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Руководитель ГП организовал с подчиненной преступную схему

На получении неправомерной выгоды разоблачен руководитель Государственного предприятия "УДВП изотоп" и его подчиненная,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что директор госпредприятия совместно с начальницей отдела организовал преступную схему вымогательства взятки. Деньги просил за заключение договора об оказании услуг временного хранения товара в складском помещении компании.

Злоумышленников поймали "на горячем"

Во время контроля за совершением преступления подчиненную директора задержали в ресторане на "горячем". Произошло это после того, как она получила 70 тысяч взятки, которые должна была передать директору.

Руководителя госпредприятия задержали на рабочем месте.

Должностным лицам сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании им мер пресечения. Расследование в уголовном производстве продолжается.



В Киеве на взятке поймали директора ГП / Фото Киевской городской прокуратуры

Текст сообщения Киевской городской прокуратуры:

Взятку в 70 тысяч грн за временное хранение товара – руководителя госпредприятия и его подчиненную разоблачен "на горячем",

За процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды разоблачен руководителя Государственного предприятия "УДВП ИЗОТОП" и его подчиненную (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что директор госпредприятия совместно с начальником отдела организовал преступную схему вымогательства неправомерной выгоды за заключение договора о предоставлении услуг временного хранения товара в складском помещении госпредприятия.

В ходе контроля за совершением преступления подчиненную директор задержан в ресторане на "горячем" после получения 70 000 грн для дальнейшей передачи их руководителю.

Директор госпредприятия задержан на рабочем месте в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас задержанным должностным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

Мероприятия по разоблачению коррупционного правонарушения проводились прокурорами совместно со следователями Голосеевского управления полиции ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДСР НП Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.