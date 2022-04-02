Об этом сообщается в Национальной полиции Винницкой области. Правоохранители добавляют, что один из потерпевших перечислил мошенникам более 70 тысяч гривен.

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Предлагали эвакуацию в безопасные районы

Преступную схему организовала 20-летняя девушка вместе с сообщником. Молодые люди гарантировали жителям Мариуполя срочную эвакуацию в безопасные регионы. Жертв искали в телеграме. После непродолжительной переписки мошенники просили перечислить аванс. После получения средств – исчезали.

Полицейские изъяли мобильные телефоны / Фото Нацполиция

Часть полученных средств винничанка оставляла себе, остальное отправляла другим соучастникам преступления.

Во время обыска в квартире, где проживали фигуранты дела, полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, деньги, ноутбук и два свертка с амфетамином.

Полицейские изъяли средства / Фото Нацполиция

Следствие расследует уголовное производство по статье мошенничества. За такое преступление предусмотрено до 8 лет лишения свободы. В настоящее время идет досудебное расследование.