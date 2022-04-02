Про це повідомляють у Національній поліції Вінницької області. Правоохоронці додають, що один з потерпілих перерахував шахраям понад 70 тисяч гривень.

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Пропонували евакуацію у безпечні райони

Злочинну схему організувала 20-річна дівчина разом зі спільником. Молодики гарантували мешканцям Маріуполя термінову евакуацію до безпечних регіонів. Жертв шукали у телеграмі. Після нетривалої переписки, шахраї просили перерахувати аванс. Після отримання коштів – зникали.



Поліцейські вилучили мобільні телефони / Фото Нацполіція

Частину отриманих коштів вінничанка залишала собі, решту відправляла іншим співучасникам злочину.

Під час обшуку у квартирі, де проживали фігуранти справи, поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, ноутбук та 2 згортки з амфетаміном.



Поліцейські вилучили кошти / Фото Нацполіція

Слідство розслідує кримінальне провадження за статтею шахрайства. За такий злочин передбачено до 8 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.