Раненые Герои, которые давали отпор вражескому нашествию, умилили сеть. Кадры после выхода из Угледара 72 ОМБр опубликовала на своей странице в инстаграме.

Важно "Условия были очень сложные": в 72-й бригаде рассказали детали отхода из Угледара

Титаны после сверхсложных боев

На странице 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев опубликовали несколько фотографий с ранеными бойцами. Подборку фото, которые расскажут о себе без лишних слов, подписали лаконично:

Это очень тяжелые дни. Очень!

В бригаде, которая более 2 лет защищала Угледар, показали несколько раненых бойцов. Это титаны, пережившие ожесточенные бои за город, который постоянно атаковали российские захватчики.

На одном из фото показали бойца, который до сих пор на операционном столе. Медики продолжают оказывать ему помощь и ласково держат за руку, чтобы осмотреть и выяснить, нет ли дополнительных травм.



Медики оказывают помощь раненым / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

На другом двое раненых собратьев вместе читают что-то, что написано на небольшом листе бумаги.



Раненые собратья, которые защищали Угледар / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Далее в подборке есть фотографии, которые передают всю боль и ужасы того, через что пришлось пройти на фронте. На фото показали только глаза одного из раненых Героев, однако они отражают все, что пришлось пережить в страшных боях за Угледар.



Раненый защитник, который защищал Угледар / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Одна из опубликованных фотографий символизирует, как важно поддерживать друг друга в такой сложный период. Так, после тяжелых боев, ранения и тяжелого выхода из города собратья продолжают поддерживать и утешать друг друга.



Раненые бойцы поддерживают друг друга / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Эти фото растрогали украинцев. Многие пользователи в сети начали благодарить защитников Угледара за их мужественную борьбу:

"Титаны! Герои! Лучшие! Спасибо!";

"Наши Герои, да хранит вас Господь";

"Большое спасибо за вашу титаническую силу! Низкий поклон каждому";

"Титаны. Спасибо!";

"Спасибо! Пусть Бог вас хранит!".

Редакция 24 Канала благодарит бойцов за защиту. Слава Украине и ее Героям!