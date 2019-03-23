74% украинцев считают телевизор основным источником информации
Киевский международный институт социологии обнародовал результаты нового опроса. По результатам которого, телевидение остается одним из основных источников информации для подавляющего большинства украинцев.
Источники информации для украинцев
74% опрошенных заявили, что о состоянии дел в Украине и в мире узнают именно из украинских телеканалов. А это на 12% меньше, чем в прошлом году.
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Второе место в рейтинге заняли интернет-СМИ, которые являются источником информации для 27,5% респондентов. Стоит отметить, что за год эта цифра почти не изменилась – в феврале 2018 года она составляла 27,1%.
И лишь 3,5% опрошенных заверили, что получают информацию из соцсетей, еще 10,6% узнают последние новости от друзей родственников и близких.
Доверие украинцев
Если же говорить о рейтинге доверия, то цифры существенно отличаются. Впрочем, телевидение все равно остается самым авторитетным источником информации для украинцев.
По результатам опроса КМИС, украинским телеканалам доверяют 40,6%, интернет-изданиям – 13,9%, соцсетям – 12,4%, родственникам и знакомым – 6%.
40,6% украинцев доверяют телевидению
На качество контента обращают внимание 30,4%, на удобство доступа к СМИ – 17,6%, а на его репутацию – 16,3%.
Реакция аудитории на освещение ЛГБТ
Также респондентов спросили, продвижение каких идей в СМИ они считают неприемлемым. Так аж 76% заявили, что не будут читать или смотреть СМИ, которые выступают за легализацию наркотиков и проституции.
А 54% так же относятся к продвижению идей ЛГБТ, 50,5% – к призывам к ограничению доступа российских изданий. К тому же, подавляющее количество опрошенных говорят, что не будут пользоваться СМИ, которые продвигают антидемократические идеи (73,2%) и ксенофобские взгляды (70,2%).
54% украинцев не будут смотреть СМИ, продвигающие идеи ЛГБТ
Разница между фейками и качественной информацией
Лишь чуть более половины респондентов, а именно 52%, считают, что в большинстве случаев способны лично отличить качественную информацию от фейков. В то же время более четверти опрошенных признали, что или вообще не могут отличить одно от другого, или могут сделать это лишь в меньшинстве случаев.
Опрос КМИС проводился в феврале 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 3,3%.