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      Какие проблемы больше всего волнуют украинцев: результаты опроса

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      Что волновало украинцев больше всего в 2018 году
      Что волновало украинцев больше всего в 2018 году / Конкурент

      Среди важнейших проблем, которые лично волнуют украинцев лидирует рост цен, проблемы с медициной в Украине и безработица. А вот важнейшими проблемами для Украины в целом граждане считают военные действия на Донбассе, коррупцию и низкий уровень производства.

      В то же время важнейшими проблемами для Украины в целом граждане считают военные действия на Донбассе, коррупцию и низкий уровень производства. Соответствующие данные, полученные на основе опросов граждан, обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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      Так, важнейшей проблемой, которая волнует украинцев лично, в 2018 году стал рост цен. Об этом беспокоится 62% опрошенных. На второй позиции – система здравоохранения. Ее считают важной проблемой 28% респондентов. Третью позицию разделили между собой проблемы социальной защиты бедных и безработица, это волнует 26% опрошенных.

      соціологічне опитування українці Україна проблеми

      Проблемы, которые больше всего волнуют украинцев

      Среди проблем, которые беспокоят украинцев лично, социологи выделили также: падение курса гривны, коррупцию в государственных органах, задержку выплат зарплат и пенсий и тому подобное.

      А вот главными проблемами для Украины в конце 2018 года украинцы считают в первую очередь: военные действия на Донбассе (49%), коррупцию в государственных органах (45%) и низкий уровень производства (25%).

      Україна проблеми українці опитування соціологічне дослідження

      Самые большие, по мнению граждан, проблемы Украины

      Кстати, российские социологи установили, что граждане РФ в 2018 году больше всего боялись военной угрозы от других стран. Этот страх у россиян растет от 2014 года, когда в Украине началась Революция Достоинства.

      МЫСЛИ УКРАИНЦЕВ ПО ПОВОДУ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ:

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Социологическое исследование Цены
      Источник: 24 Канал
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