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      Мировые лидеры теряют доверие людей и это угрожает мировой безопасности, – Институт Гэллапа

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      Мировые лидеры теряют доверие людей и это угрожает мировой безопасности, – Институт Гэллапа
      / bbc.com

      Популярность всех мировых лидеров снизилась – и это совершенно новая тенденция, которая свидетельствует об упадке стабильности во всем мире. Об этом говорят результаты ежегодного социологического опроса американского Института Гэллапа.

      Исследования проводили в период с октября 2018 по январь 2019 в 45 странах среди почти 50 тысяч респондентов. О его неожиданных последствия в интервью Deutsche Welle рассказал директор The Gallup Organization Канчо Стойчев.

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      Глобальные изменения

      По его словам, снижение рейтингов для всех основных политических лидеров в мире регистрируются впервые. Обычно некоторые лидеры повышают рейтинг, некоторые снижают по разным причинам, но чтобы все снизили в сравнении с прошлыми годами – это действительно беспрецедентно.

      Что-то происходит в мире. И речь не только о знаменитом разрыве между элитами и массами, между лидерами и избирателями. Есть более глубокие причины. Мир, в котором мы живем, меняется,
      – подчеркнул Стойчев.

      И добавил, что не только политические лидеры теряют поддержку, и даже папа Франциск.

      Стойчев
      Канчо Стойчев – президент The Gallup International

      Что такое Институт Гэллапа? The Gallup Organization – или Американский институт исследования общественного мнения – основан в 1935 году Джорджем Гэллапом при  университете Принстона. Вывел на высокий уровень научно обоснованную выборку респондентов, тщательную разработку анкет и тому подобное. Институт Гэллапа проводит дважды в неделю общенациональные и региональные опросы и публикует их результаты в 150 газетах. Ежемесячно издается журнал "Индекс общественного мнения", где публикуются результаты с комментариями. Опросы проводятся преимущественно путем интервью, длящегося более часа. Интересно, что Институт Гэллапа отличался высокой точностью при прогнозировании избирательных кампаний в США – из 16 кампаний у 14 правильно определил победителя, кроме 1948 и 1976 годов.

      Макрон і Меркель
      В 2017 популярным был Макрон, в 2018 – Меркель, но у обоих рейтинг существенно упал

      Региональные проблемы

      Европа. Национальные проблемы отражают имидж соответствующего лидера. Рейтинг президента Макрона снижается во Франции и во всем мире. То же самое касается Ангелы Меркель: она все еще является наиболее надежным и положительно оцененным лидером, но также теряет поддержку.

      Самая большая проблема – в их неспособности отвечать на вызовы современности. Мировой порядок, который был создан после Второй мировой войны, кажется нестабильным. Мы живем в многополярном мире, где увидеть всю картину становится все сложнее. И это особенно сложно в Европе,
      – пояснил Стойчев, намекая на внутренние кризисы, такие как хаос Brexit в Великобритании или движение желтых жилетов во Франции.

      В течение 2018 года, как рассказал эксперт, росла напряженность между так называемой Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия), а также в Италии. Кроме этого, серьезные разногласия по определенным проблемам и проектам возникли между Германией и некоторыми северными странами, такими как страны Балтии. И это далеко не полный перечень проблем.

      Трамп, Путін
      Взаимное недоверие Трампа и Путина отражается во взаимном недоверии народов США и РФ

      США и Россия. Президент США Дональд Трамп – неоспоримый лидер в нижней части рейтинга. Интересно, что его принятие в России постоянно сокращается: уже около 70% россиян имеют негативное мнение о нем. То же самое происходит относительно мнений американцев о президенте России Путине: 70% жителей США оценивают его негативно. Это означает, что конфронтация между США, Россией и Китаем отражается на уровне массового общественного мнения.

      Это плохо для стабильности мира. И очень опасно,
      – подытожил Канчо Стойчев.

      Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Ангела Меркель Эммануэль Макрон Франциск Новости политики СМИ рейтинги Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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