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      Світові лідери втрачають довіру людей і це загрожує світовій безпеці, – Інститут Ґеллапа

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      Світові лідери втрачають довіру людей і це загрожує світовій безпеці, – Інститут Ґеллапа
      / bbc.com

      Популярність всіх світових лідерів знизилися – і це цілковито нова тенденція, яка засвідчує занепад стабільності у всьому світі. Про це говорять результати щорічного соціологічного опитування американського інституту Ґеллапа.

      Дослідження проводили у період з жовтня 2018 по січень 2019 в 45 країнах серед майже 50 тисяч респондентів. Про його несподівані наслідки у інтерв'ю Deutsche Welle розповів директор The Gallup Organization Канчо Стойчев.

      Яким соцопитуванням та рейтингам в Україні можна довіряти – дивіться у сюжеті 24 каналу

      Глобальні зміни

      За його словами, зниження рейтингів для всіх основних політичних лідерів у світі реєструються вперше. Зазвичай деякі лідери підвищують рейтинг, деякі знижують з різних причин, але щоб усі знизили в порівнянні з минулими роками – це дійсно безпрецедентно.

      Щось відбувається у світі. І мова не лише про знаменитий розрив між елітами і масами, між лідерами і виборцями. Є більш глибокі причини. Світ, в якому ми живемо, змінюється,
      – наголосив Стойчев.

      І додав, що не лише політичні лідери втрачають підтримку, ба навіть папа Франциск.

      Стойчев
      Канчо Стойчев – президент The Gallup International

      Що таке Інститут Ґеллапа? The Gallup Organization – або Американський інститут дослідження громадської думки – заснований 1935 року Джорджем Ґеллапом університеті Принстона. Вивів на високий рівень науково обґрунтовану вибірку респондентів, ретельну розробку анкет тощо. Інститут Ґеллапа проводить двічі на тиждень загальнонаціональні і регіональні опитування і публікує їхні результати в 150 газетах. Щомісяця видається журнал "Індекс громадської думки", де публікуються результати з коментарями. Опитування проводяться переважно шляхом інтерв'ю, що триває понад годину. Цікаво, що Інститут Ґеллапа відзначався високою точністю при прогнозуванні виборчих кампаній в США – з 16 кампаній у 14 правильно визначив переможця, окрім 1948 та 1976 років.

      Макрон і Меркель
      У 2017 найпопулярнішим був Макрон, у 2018 – Меркель, але у обох рейтинг суттєво впав

      Регіональні проблеми

      Європа. Національні проблеми віддзеркалюють імідж відповідного лідера. Рейтинг президента Макрона знижується у Франції  і в усьому світі. Те ж саме стосується Ангели Меркель: вона все ще є найбільш надійним і позитивно оціненим лідером, але також втрачає підтримку.

      Найбільша проблема – у їх нездатності відповідати на виклики сьогодення. Світовий порядок, який був створений після Другої світової війни, здається нестабільним. Ми живемо в багатополярному світі, де побачити усю картину стає все складніше. І це особливо складно в Європі,
      – пояснив Стойчев, натякаючи на внутрішні кризи, такі як хаос Brexit у Великобританії або рух жовтих жилетів у Франції.

      Протягом 2018 року, як розповів експерт, зростала напруженість між так званою Вишеградською четвіркою (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина), а також в Італії . Крім цього, серйозні розбіжності щодо певних проблем та проектів виникли між Німеччиною та деякими північними країнами, такими як країни Балтії. І це далеко не повний перелік проблем.

      Трамп, Путін
      Взаємна недовіра Трампа і Путіна віддзеркалюється у взаємній недовірі народів США та РФ

      США та Росія. Президент США Дональд Трамп – незаперечний лідер у нижній частині рейтингу. Цікаво, що його прийняття в Росії постійно скорочується: вже близько 70% росіян мають негативну думку про нього. Те ж саме відбувається щодо думок американців про президента Росії Путіна: 70% мешканців США оцінюють його негативно. Це означає, що конфронтація між США, Росією та Китаєм відбивається на рівні масової громадської думки. 

      Це погано для стабільності світу. І дуже небезпечно,
      – підсумував Канчо Стойчев.

      Теги: Новини політики Соціологічне дослідження Рейтинги ЗМІ Франциск Еммануель Макрон Ангела Меркель Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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