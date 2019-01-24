Фальшиві рейтинги: хто продає президентські соцопитування та кому можна довіряти

Чим ближче до президентських виборів, тим більше різноманітних рейтингів ми отримуємо. В деяких рейтингах перші місця займають Тимошенко, Зеленський та Порошенко, в інших – до трійки лідерів входить Ляшко, Бойко чи навіть Вілкул.

Кому з них довіряти і чому цифри так скачуть – намагалися розібратися журналісти 24 каналу.

Читайте також: "Це парад популізму": експерт порадив як раціонально обирати президента України

Нещодавно з’явились свіжі дані соцопитувань. Компанія "Юніверсал груп" повідомляє, що з нового року електоральні настої різко змінились, і у лідери вирвався Святослав Вакарчук. У президентському кріслі його бачать чверть українців. Наздоганяє його Ілля Кива – за нього свій голос готові віддати 19% виборців. І закриває трійку лідерів – Іво Бобул його підтримують 15% українців.



Святослав Вакарчук, Ілля Кива, Іво Бобул

Але довіряти цьому не варто. Хоча кандидатам у президентам дуже легко маніпулювати інформацією, особливо коли вона з'являється у авторитетному виданні. Цим користуються і українські політики та олігархи, нав'язуючи своїх кандидатів будь яким шляхом та ціною.

Експерт з політики Олександр Солонтай запевняє, що фальшиві соцопитування або поширення фальшивих даних на всю Україну вартує десятки тисяч доларів.

Читайте також: У Вакарчука прокоментували чутки про підтримку Порошенка на виборах

Кому можна довіряти? Соціологія – це не суцільне зло. Експерти виділяють на цьому ринку кілька джерел – групу "Рейтинг", Київський міжнародний інститут соціології, Центр Разумкова, Фонд "Демократичні ініціативи", GFK Ukraine та ще кілька компаній, яким можна довіряти.

Так, якщо бути уважним можна помітити як з'являються нові фірми або ж у рейтингах ЗМІ, наближених до кандидатів, саме вони вириваються вперед. Зокрема, порівнюючи такі дані, наприклад, з даними авторитетної соціологічної групи "рейтинг", бачимо, як з першої трійки радикал Олег Ляшко витісняє Зеленського, а екс-регіонал Бойко взагалі зникає з топ-5, аби у рейтингу від інших соціологів, увірватись таки в трійку, і посунути Порошенка на 5-ту сходинку.



Політики можуть купувати деякі рейтинги

До речі, авторів останнього рейтингу – Агенцію суспільно-політичних досліджень і комунікативних стратегій, вже охрестили "продавцями рейтингів" та внесли до бази псевдосоціологів за сумнівне минуле. 12 років тому їх роботу зловили на гарячому.

Опитування були створені для того, аби нав’язати думку, про те що певний кандидат є фаровитом, а таокж щоб сфальсифікувати результати,

– відповів експерт.

Також слід не забувати про замовників. Про це добре нагадує історія парламентських перегонів 2012 року. Тоді рейтинги були такі: 20,2% – "Партія регіонів", 18,6% – "Об’єднана опозиція", 9% – "Удар", 8,3% – "Партія комуністів". А вже після Революції Гідності, коли до рук журналістів потрапила амбарна книга "Партії регіонів" виявилось: аби ця інформація заполонила всі ЗМІ – колишні регіонали виклали з кишені 222 тисячі доларів.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

Нині у соціолога Копатько, який отримав чорний кеш – російське громадянство та прописка у ЗМІ окупантів, де він і далі обговорює настрої населення як на окупованій, так і на проукраїнській території.

Хто може стати Президентом України?Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата.



Як відбуватиметься виборчий процес у 2019 році