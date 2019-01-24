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      Фальшивые рейтинги: кто продает президентские соцопросы и кому можно доверять

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      Чем ближе к президентским выборам, тем больше разнообразных рейтингов мы получаем. В некоторых рейтингах первые места занимают Тимошенко, Зеленский и Порошенко, в других – в тройку лидеров входят Ляшко, Бойко или даже Вилкул.

      Кому из них доверять и почему цифры так скачут – пытались разобраться журналисты 24 канала.

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      Недавно появились свежие данные соцопросов. Компания "Юниверсал групп" сообщает, что с нового года электоральные настроения резко изменились, и в лидеры вырвался Святослав Вакарчук. В президентском кресле его видят четверть украинцев. Догоняет его Илья Кива – за него свой голос готовы отдать 19% избирателей. И закрывает тройку лидеров Иво Бобул – его поддерживают 15% украинцев.

      Святослав Вакарчук, Ілля Кива, Іво Бобул
      Святослав Вакарчук, Илья Кива, Иво Бобул

      Но доверять этому не стоит. Хотя кандидатам в президентам очень легко манипулировать информацией, особенно когда она появляется в авторитетном издании. Этим пользуются и украинские политики, и олигархи, навязывая своих кандидатов любым путем и ценой.

      Эксперт по политике Александр Солонтай уверяет, что фальшивые соцопросы или распространение фальшивых данных на всю Украину стоит десятки тысяч долларов.

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      Кому можно доверять? Социология – это не сплошное зло. Эксперты выделяют на этом рынке несколько источников – группу "Рейтинг", Киевский международный институт социологии, Центр Разумкова, Фонд "Демократические инициативы", GFK Ukraine и еще несколько компаний, которым можно доверять.

      Так, если быть внимательным можно заметить, как появляются новые фирмы или же в рейтингах СМИ, приближенных к кандидатам, именно они вырываются вперед. В частности, сравнивая такие данные, например, по данным авторитетной социологической группы "Рейтинг", видим, как из первой тройки радикал Олег Ляшко вытесняет Зеленского, а экс-регионал Бойко вообще исчезает из топ-5, чтобы в рейтинге от других социологов, ворваться таки в тройку и подвинуть Порошенко на 5-ю строчку.

      Політики можуть купувати деякі рейтинги
      Политики могут покупать некоторые рейтинги

      Кстати, авторов последнего рейтинга – Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий – уже окрестили "продавцами рейтингов" и внесли в базу псевдосоциологов из-за сомнительного прошлого. 12 лет назад их работу поймали на горячем.

      Опросы были созданы для того, чтобы навязать мысль, о том что определенный кандидат является фаровитом, а также чтобы сфальсифицировать результаты,
      – ответил эксперт.

      Также следует не забывать о заказчиках. Об этом хорошо напоминает история парламентской гонки 2012 года. Тогда рейтинги были такие: 20,2% – "Партия регионов", 18,6% – "Объединенная оппозиция", 9% – "Удар", 8,3% – "Партия коммунистов". А уже после Революции Достоинства, когда в руки журналистов попала амбарная книга "Партии регионов" оказалось: чтобы эта информация заполонила все СМИ – бывшие регионалы выложили из кармана 222 тысячи долларов.

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      Сейчас у социолога Копатько, который получил черный кэш – российское гражданство и прописка в СМИ оккупантов, где он и дальше обсуждает настроения населения как на оккупированной, так и на проукраинской территории.

      Кто может стать Президентом Украины? Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата.

      Як відбуватиметься виборчий процес у 2019 році
      Как будет проходить избирательный процесс в 2019 году

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Деньги рейтинги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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